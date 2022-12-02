Sportsmole: Пулишич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Sportsmole: Пулишич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

Манкунианцы являются главными претендентами на форварда, потому что клуб испытывает нехватку в атакующей линии из-за ухода португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sportsmole.

После интервью британскому журналисту Пирсу Моргану «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.

Ранее сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

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