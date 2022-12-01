Южная Корея вырвала победу у Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1.

В составе южнокорейской сборной забитыми мячами отметились защитник Ким Юнь Квон (27-я минута) и нападающий Хван Хи Чан (90 + 1).

У португальской команды единственный мяч забил нападающий Рикардо Орта (5-я).

Таким образом, Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H. Португалия с шестью очками расположилась на первой строчке и также прошла в 1/8 финала.

Ранее Уругвай победил Гану, но не смог пробиться в плей-офф ЧМ.