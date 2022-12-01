Уругвай взял верх над Ганой, но не смог пробиться в плей-офф ЧМ

Сборная Уругвая нанесла поражение команде Ганы в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра третьего тура группы Н на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Мартина Алонсо.

В составе латиноамериканской сборной дубль оформил Хиорхьян Де Арраскаета (26-я и 32-я минуты).

Ранее «чёрные звёзды» не смогли забить пенальти. 11-метровый исполнял Андре Айю (21-я), однако Серхио Рочет парировал удар.

Португалия с шестью очками финишировала на первом месте в группе H. Второе место заняла Южная Корея (четыре очка). Уругвай (четыре) и Гана (три) закончили выступление на турнире. Корейцы обошли уругвайцев за счёт лучшей разницы забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Уругвай потерпел поражение от Португалии на ЧМ-2022.