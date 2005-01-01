Дубль Фернандеша помог Португалии одержать победу над Уругваем

Сборная Португалии одержала победу над командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 2:0.

Дублем отметился полузащитник Бруно Фернандеш.

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее Бразилия стала первой командой, не проигравшей в 17 матчах группового этапа ЧМ подряд.