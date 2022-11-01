Бразилия стала первой командой, не проигравшей в 17 матчах группового этапа ЧМ подряд

Сборная Бразилии одержала победу над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «974» завершилась со счётом 1:0.

Сборная Бразилии стала первой командой в истории, которая не проиграла в 17 матчах подряд на групповом этапе чемпионата мира.

Подопечные Тите также досрочно вышли в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что гол Винисиуса в матче со Швейцарией был отменён после просмотра VAR.