Бразилия стала первой командой, не проигравшей в 17 матчах группового этапа ЧМ подряд
Сборная Бразилии одержала победу над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.
Встреча в Дохе на стадионе «974» завершилась со счётом 1:0.
Сборная Бразилии стала первой командой в истории, которая не проиграла в 17 матчах подряд на групповом этапе чемпионата мира.
Подопечные Тите также досрочно вышли в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что гол Винисиуса в матче со Швейцарией был отменён после просмотра VAR.