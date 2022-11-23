Гвардиола высказался о продлении контракта с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё решение продлить соглашение с клубом.

«Я очень рад, что проведу в «Манчестер Сити» ещё два года. Мне не хватает слов, чтобы отблагодарить всех в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду» в матче 16-го тура АПЛ. Подопечные Гвардиолы расположились на втором месте в таблице чемпионата Англии (32 очка).

Ранее сообщалось, что беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы.