Беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы

Беременная бывшая сотрудница «Манчестер Сити» Фиона Барклай приговорена к 18 месяцам тюрьмы за хищения из казны английского клуба.

Как сообщает Manchester Evening News, приговор был оглашён 14 ноября на заседании суда, в ходе которого 33-летняя шотландка признала свою вину.

Барклай проведёт в заключении половину назначенного срока.

Барклай работала в «Манчестер Сити» менеджером по развитию бизнеса. Она была уволена в марте 2021 года, после того как в бухгалтерии английского клуба обнаружили подозрительную транзакцию на 25 тыс. фунтов стерлингов. Позже расследование показало, что деньги из казны «горожан» выводились с 2019 года.

В общей сложности Барклай вывела из казны «Манчестер Сити» 104 тыс. фунтов, из которых 15 тыс., по собственному признанию, позже вернула клубу. По её словам, полученные деньги она использовала для оплаты своей свадьбы, а также покупала подарки для мужа и семьи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время перерыва на чемпионат мира 2022 года в Катаре определится со своим будущим.