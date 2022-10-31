Тарасова: Гран-при России — правильная альтернатива международным соревнованиям

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о проведении серии Гран-при России.

«Этапы Гран-при России проходят хорошо. Это правильная альтернатива международным соревнованиям. Наши фигуристы и фигуристки сильные и талантливые. Этого никто не отнимет», — цитирует Тарасову Sport24.

На данный момент состоялись два этапа из шести, они прошли в Москве и Сочи. Третий этап соревнований пройдёт в Казани.

На втором этапе Гран-при России в Сочи Александра Трусова завоевала бронзовую медаль (208,55 балла). Золото выиграла Аделия Петросян (239,31). Серебро досталось Софье Самоделкиной (218,73).

Ранее тренер и хореограф Бетина Попова прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России.