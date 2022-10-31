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Попова — о Трусовой: сохранение мотивации после олимпийского сезона заслуживает уважения

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Тренер и хореограф Бетина Попова прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России.
Попова — о Трусовой: сохранение мотивации после олимпийского сезона заслуживает уважения
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«Короткая программа у Саши неплохая, но видно, конечно, что совсем критически мало времени было проведено в ней, просто немного не хватило точности и уверенности в движениях», — приводит слова Бетины Поповой ТАСС.

Она также подчеркнула, что из-за ряда ошибок, которые выключали из программы, пока не удалось посмотреть произвольную программу фигуристки. По её словам, программы в будущем будут накатываться.

«В целом Саша молодец — сохранить четверные прыжки, а главное, мотивацию и силу выступать после олимпийского сезона в момент переходного возраста сложно и заслуживает уважения и восхищения», — заключила Бетина Попова.

В октябре Трусова перешла в группу Светланы Соколовской.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

На втором этапе Гран-при России в Сочи Трусова завоевала бронзовую медаль (208,55 балла). Золото выиграла Аделия Петросян (239,31). Серебро досталось Софье Самоделкиной (218,73). 

Ранее серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова оценила выступление Трусовой.

 

 

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