Леонова: Трусова заслужила третье место на втором этапе Гран-при России
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Я считаю, что Трусова заслужила третье место. У неё был небольшой запас после короткой программы. Её катание отличалось от катания тех, кто остался за тройкой», — цитирует Леонову «Газета.Ru».
18-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль (208,55 балла). Золото выиграла Аделия Петросян (239,31). Серебро досталось Софье Самоделкиной (218,73).
Ранее Александра Трусова назвала причину неудачи на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.