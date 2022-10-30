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Трусова — о прокате на Гран-при в Сочи: мне было тяжело выступать после Олимпиады

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Серебряный призёр Олимпиады Александра Трусова назвала причину неудачи на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.
Трусова — о прокате на Гран-при в Сочи: мне было тяжело выступать после Олимпиады
  • Gettyimages.ru

«Мои первые соревнования после Олимпиады. Дело не в подготовке, я волнуюсь. Мне было тяжело выступать. Конечно, после олимпийского сезона тяжелее, чем было. Но я старалась», — цитирует Трусову «Матч ТВ».

Фигуристка призналась, что никогда в карьере не катала два сезона подряд.

«Мне в целом всегда всё давалось не очень легко, поэтому не привыкать. Нет, мыслей поменять этапы», — добавила Трусова.

18-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль (208,55 балла). Золото выиграла Аделия Петросян (239,31). Серебро досталось Софье Самоделкиной (218,73). 

Ранее сообщалось, что Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Сочи.

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