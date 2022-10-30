Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Сочи

Фигуристка Александра Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе второго этапа Гран-при России в Сочи.

Также в заявке спортсменки значатся тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — двойной аксель и тройной лутц.

Трусова в короткой программе на втором этапе получила 70,20 балла. Она занимает второе место по итогам первого дня соревнований. Фигуристка выступала под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila. Лидирует Аделия Петросян.

Трусова рассказала, что сама выбрала музыку для короткой программы.