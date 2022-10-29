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Трусова рассказала, что для короткой программы сама выбрала музыку

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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Сочи.
Трусова рассказала, что для короткой программы сама выбрала музыку
  • Gettyimages.ru

«Мне очень нравится эта программа. Музыку попросила я, в первый раз в жизни предложила, но всем понравилась. Форма нормальная, не получилось просто», — рассказала Трусова после проката.

От судей Трусова получила 70,20 балла. Она занимает второе место по итогам коротких программ. Фигуристка выступала под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila.

Ранее сообщалось, что Трусова упала с каскада в короткой программе на Гран-при России.

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