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Иньеста назвал фаворита чемпионата мира 2022 года в Катаре

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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста предположил, какие сборные могут претендовать на победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Аргентина является одним из фаворитов чемпионата мира. У них отличная, опытная команда, в которой есть и молодые игроки. Они в хорошей форме. Когда в команде есть Месси, то, конечно, вы будете в числе фаворитов», — цитирует Иньесту TyC Sports.

По его словам, фаворитами турнира также являются сборные Бразилии, Франции и Испании.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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