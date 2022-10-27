Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу

Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщает FourFourTwo, суперкомпьютер компании BCA Research предсказал, что победителем турнира станет сборная Аргентины.

Исследование BCA Research основывалось на статистике игроков из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из 192 матчей группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Согласно прогнозу, аргентинские футболисты в финале чемпионата мира обыграют сборную Португалии.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее посол Организации Объединённых Наций (ООН) призвал заменить сборную Ирана на команду Италию на ЧМ-2022.