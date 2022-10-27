Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу
- AP
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Как сообщает FourFourTwo, суперкомпьютер компании BCA Research предсказал, что победителем турнира станет сборная Аргентины.
Исследование BCA Research основывалось на статистике игроков из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из 192 матчей группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.
Согласно прогнозу, аргентинские футболисты в финале чемпионата мира обыграют сборную Португалии.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее посол Организации Объединённых Наций (ООН) призвал заменить сборную Ирана на команду Италию на ЧМ-2022.