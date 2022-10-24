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Энберт объяснил, почему сложно вернуться в спорт после участия в «Ледниковом периоде»

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Александр Энберт оценил возвращение в большой спорт после участия в телевизионных проектах.
Энберт объяснил, почему сложно вернуться в спорт после участия в «Ледниковом периоде»
  • РИА Новости

«Здесь мотивация должна быть очень большая. Это не невозможный процесс, например, Женя Плющенко прекрасно возвращался, всё было в порядке», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Он добавил, что, участвуя в шоу, фигуристы затрачивают меньше сил, но получают такие же призовые, как на соревнованиях.

В настоящий момент олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступает в роли ведущей проекта, будучи профессиональной спортсменкой — она входит в состав сборной России.

В августе фигуристка перенесла операцию на колене, поэтому не примет участие в соревнованиях в первой половине сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Щербакова восстановила первый тройной прыжок после операции.

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