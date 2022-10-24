Энберт объяснил, почему сложно вернуться в спорт после участия в «Ледниковом периоде»
- РИА Новости
«Здесь мотивация должна быть очень большая. Это не невозможный процесс, например, Женя Плющенко прекрасно возвращался, всё было в порядке», — цитирует Энберта «Чемпионат».
Он добавил, что, участвуя в шоу, фигуристы затрачивают меньше сил, но получают такие же призовые, как на соревнованиях.
В настоящий момент олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступает в роли ведущей проекта, будучи профессиональной спортсменкой — она входит в состав сборной России.
В августе фигуристка перенесла операцию на колене, поэтому не примет участие в соревнованиях в первой половине сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Щербакова восстановила первый тройной прыжок после операции.