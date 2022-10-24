Энберт объяснил, почему сложно вернуться в спорт после участия в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Александр Энберт оценил возвращение в большой спорт после участия в телевизионных проектах.

«Здесь мотивация должна быть очень большая. Это не невозможный процесс, например, Женя Плющенко прекрасно возвращался, всё было в порядке», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Он добавил, что, участвуя в шоу, фигуристы затрачивают меньше сил, но получают такие же призовые, как на соревнованиях.

В настоящий момент олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступает в роли ведущей проекта, будучи профессиональной спортсменкой — она входит в состав сборной России.

В августе фигуристка перенесла операцию на колене, поэтому не примет участие в соревнованиях в первой половине сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Щербакова восстановила первый тройной прыжок после операции.