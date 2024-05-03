Мужчина пострадал в результате повторной атаки ВСУ на село Вознесеновка
- РИА Новости
«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в результате удара мужчина получил осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей.
Транспортное средство серьёзно повреждено, ещё три автомобиля посечены осколками.
Ранее автобус, перевозивший на работу сотрудников коммерческого предприятия, был атакован с помощью FPV-дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области.