Мужчина пострадал в результате повторной атаки ВСУ на село Вознесеновка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадал мужчина.

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате удара мужчина получил осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей.

Транспортное средство серьёзно повреждено, ещё три автомобиля посечены осколками.

Ранее автобус, перевозивший на работу сотрудников коммерческого предприятия, был атакован с помощью FPV-дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области.