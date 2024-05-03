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Мужчина пострадал в результате повторной атаки ВСУ на село Вознесеновка

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадал мужчина.
Мужчина пострадал в результате повторной атаки ВСУ на село Вознесеновка
  • РИА Новости

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате удара мужчина получил осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей.

Транспортное средство серьёзно повреждено, ещё три автомобиля посечены осколками.

Ранее автобус, перевозивший на работу сотрудников коммерческого предприятия, был атакован с помощью FPV-дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области.

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