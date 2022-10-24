Арутюнян — о поражении Яна: впечатление, что Петра отодвигают от получения чемпионского пояса
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«Я, как глава бойцовской лиги и организатор поединков, выскажу своё собственное мнение, Пётр выиграл, в этом у меня нет сомнений. Возникают серьёзные возражения к решению судейской коллегии UFC. Складывается впечатление, что Петра отодвигают от получения чемпионского пояса», — приводит слова Арутюняна пресс-служба лиги «Наше Дело».
Он также подчеркнул, что российский боец является лучшим в легчайшем весе. По его словам, последние противостояния Яна заставляют усомниться в непредвзятости судейской коллегии.
Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).
На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.
Ранее появилось видео с реакцией Хабиба Нурмагомедова на поражение Яна.