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Арутюнян — о поражении Яна: впечатление, что Петра отодвигают от получения чемпионского пояса

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Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли.
Арутюнян — о поражении Яна: впечатление, что Петра отодвигают от получения чемпионского пояса
  • Gettyimages.ru

«Я, как глава бойцовской лиги и организатор поединков, выскажу своё собственное мнение, Пётр выиграл, в этом у меня нет сомнений. Возникают серьёзные возражения к решению судейской коллегии UFC. Складывается впечатление, что Петра отодвигают от получения чемпионского пояса», — приводит слова Арутюняна пресс-служба лиги «Наше Дело».

Он также подчеркнул, что российский боец является лучшим в легчайшем весе. По его словам, последние противостояния Яна заставляют усомниться в непредвзятости судейской коллегии.

Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее появилось видео с реакцией Хабиба Нурмагомедова на поражение Яна.

 

 

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