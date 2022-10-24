Появилось видео с реакцией Хабиба Нурмагомедова на поражение Яна

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли.

«Как? Как? Нет, как? Как такое возможно, брат? Клянусь, каждый раунд я ему отдал. Бой был близким, но он выиграл все раунды», — сказал Нурмагомедов после оглашения результата боя. Видео этого эпизода опубликовано на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски сообщил, что не согласен с решением судей в бою Петра Яна и Шона О'Мэлли.