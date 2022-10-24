Узнать больше

Волкановски: Ян победил О'Мэлли

Короткая ссылка
Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски сообщил, что не согласен с решением судей в бою Петра Яна и Шона О'Мэлли.
Волкановски: Ян победил О'Мэлли
  • Gettyimages.ru

«Это был близкий бой, в котором, как мне кажется, победил Пётр Ян. Близкий третий раунд, конец которого забрал Пётр Ян тейкдауном и парочкой хороших ударов. Я был удивлён решением судей. Бой очень близкий», — цитирует Волкановски «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что россиянин является разносторонним бойцом.

Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее сообщалось, что российский боец Сергей Харитонов раскритиковал Яна после поражения от О'Мэлли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить