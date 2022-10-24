Волкановски: Ян победил О'Мэлли

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски сообщил, что не согласен с решением судей в бою Петра Яна и Шона О'Мэлли.

«Это был близкий бой, в котором, как мне кажется, победил Пётр Ян. Близкий третий раунд, конец которого забрал Пётр Ян тейкдауном и парочкой хороших ударов. Я был удивлён решением судей. Бой очень близкий», — цитирует Волкановски «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что россиянин является разносторонним бойцом.

Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее сообщалось, что российский боец Сергей Харитонов раскритиковал Яна после поражения от О'Мэлли.