Харитонов раскритиковал Яна после поражения от О'Мэлли
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«Как себя Ян ведёт? Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится. Это влияет на всех, в том числе на судей», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».
По его словам, российскому бойцу нужно учиться на своих ошибках и слушать старших.
Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).
На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.
Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт прокомментировал поражение Яна от О'Мэлли.