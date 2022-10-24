Харитонов раскритиковал Яна после поражения от О'Мэлли

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на UFC 280.

«Как себя Ян ведёт? Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится. Это влияет на всех, в том числе на судей», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

По его словам, российскому бойцу нужно учиться на своих ошибках и слушать старших.

Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт прокомментировал поражение Яна от О'Мэлли.