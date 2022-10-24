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Харитонов раскритиковал Яна после поражения от О'Мэлли

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Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на UFC 280.
Харитонов раскритиковал Яна после поражения от О'Мэлли
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Как себя Ян ведёт? Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится. Это влияет на всех, в том числе на судей», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

По его словам, российскому бойцу нужно учиться на своих ошибках и слушать старших.

Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт прокомментировал поражение Яна от О'Мэлли.

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