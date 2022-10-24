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Мендес заявил, что поединок Махачева с Волкановски определит лучшего бойца UFC

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Американский тренер российского бойца Ислама Махачева Хавьер Мендес сообщил, что бой между россиянином и австралийцем Александром Волкановски определит лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Мендес заявил, что поединок Махачева с Волкановски определит лучшего бойца UFC
  • Gettyimages.ru

«Это отличный бой. Думаю, он состоится. Это два профессионала. В этом бою определится лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий», — цитирует Мендеса ТАСС.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор хочет провести бой против Махачева.

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