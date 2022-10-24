Мендес заявил, что поединок Махачева с Волкановски определит лучшего бойца UFC
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«Это отличный бой. Думаю, он состоится. Это два профессионала. В этом бою определится лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий», — цитирует Мендеса ТАСС.
Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.
На счету Махачева 23 победы и одно поражение.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор хочет провести бой против Махачева.