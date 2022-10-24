Мендес заявил, что поединок Махачева с Волкановски определит лучшего бойца UFC

Американский тренер российского бойца Ислама Махачева Хавьер Мендес сообщил, что бой между россиянином и австралийцем Александром Волкановски определит лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Это отличный бой. Думаю, он состоится. Это два профессионала. В этом бою определится лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий», — цитирует Мендеса ТАСС.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор хочет провести бой против Махачева.