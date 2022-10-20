Семак: главной задачей «Зенита» является выход в плей-офф Кубка России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче группового этапа Кубка России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Победа есть победа. Поздравляю команду. Сложно предположить, какой путь в плей-офф легче. Наша главная задача — выйти в следующий этап», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его мнению, игра получилась зрелищной и интересной.

«В первом тайме прилично играли и контролировали ход матча. К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, но такое бывает. Во втором тайме пропущенный мяч внёс нервозность в игру, поэтому концовка получилась волнительной», — добавил Семак.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Семака. В составе «Зенита» дубль оформил Иван Сергеев (17-я, 46-я минуты). У «Крыльев» мяч забил Александар Чиркович (79-я).

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль очков) располагается на четвёртой позиции.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче Кубка России по футболу.