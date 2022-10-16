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Ловчев упрекнул Литвинова за его действия в момент гола Чалова в ворота «Спартака»

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о действиях защитника клуба Руслана Литвинова в эпизоде с голом нападающего армейцев Фёдора Чалова в матче 13-го тура чемпионата России.
Ловчев упрекнул Литвинова за его действия в момент гола Чалова в ворота «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Посмотрите, что в этот момент делал Литвинов. Если бы он был нормальным защитником, когда туда длинная передача шла, то я бы на его месте бежал на всякий случай подстраховать. Человек на пять метров от него в глубине находится. Я прихожу сюда и дурею», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Он также раскритиковал защитника красно-синих Виллиана Рошу за провокации в адрес нападающего «Спартака» Квинси Промеса, из-за чего футболист красно-белых чуть не получил красную карточку.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33). 

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев стал первым игроком столичного клуба за 67 лет, забившим в семи матчах подряд.

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