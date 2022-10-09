Пименов — о разгроме от «Сочи»: «Локомотив» — безвольная команда

Бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Нужно бороться за мячи, а они только рассыпались. «Локомотив» — безвольная команда», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Александра Точилина.

Мячи забили Кристиан Нобоа (33-я минута), Жоаозиньо (67-я, 82-я), Владислав Сарвели (92-я).

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Железнодорожники потерпели пятое поражение подряд в РПЛ. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.