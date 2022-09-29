В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после тяжёлой травмы
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«Мозес проходит период реабилитации с графиком. Как только Мозес сможет вернуться к тренировочному процессу, мы об этом сообщим. Виктор восстанавливается. Надеемся, будет всё хорошо», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия 6 августа в первом тайме матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Защитник из Нигерии 17 августа был успешно прооперирован в Германии.
Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.
«Спартак» (шесть очков) лидирует в группе В. Сине-бело-голубые (три) занимают третье место.
Ранее в «Спартаке» рассказали, как команда встретила нового спортивного директора Пола Эшуорта.