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В «Спартаке» рассказали, как команда встретила нового спортивного директора Эшуорта

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече нового спортивного директора Пола Эшуорта с московской командой.
В «Спартаке» рассказали, как команда встретила нового спортивного директора Эшуорта
  • Gettyimages.ru

«Пол Эшуорт сразу включился в работу. Тут такой принцип — меньше слов и больше дела. Работает. Команда встретила хорошо», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб с тремя очками занимает третье место.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

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