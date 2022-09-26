Баженов: Эшуорт устроил «Спартак» своей компетенцией

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

«Видимо, были какие-то основания взять Эшуорта. Не просто же так с бухты-барахты принимают решения. Он устроил «Спартак» своей компетенцией. По крайней мере, логика такая, надеюсь. Как можно дать оценку человеку, который ещё ничего не начал делать?» — цитирует Баженова «Чемпионат».

По его словам, у него нет смущения, что «Спартак» взял иностранного специалиста.

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Также сообщалось, что в «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что его удивило назначение Эшуорта на пост спортивного директора футбольного клуба «Спартак».