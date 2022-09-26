Канчельскис — о назначении Эшуорта в «Спартак»: жулик жулика видит издалека

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что его удивило назначение англичанина Пола Эшуорта на пост спортивного директора футбольного клуба «Спартак».

«Спартак» постоянно удивляет. Что я могу сказать, воры и проходимцы. Есть такая известная поговорка: рыбак рыбака видит издалека, вот здесь жулик жулика видит издалека. Старейший футбольный клуб, в котором такой бардак», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Также сообщалось, что в «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака».