Губерниев отреагировал на назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».

«На фоне того, что происходит, обсуждать назначение Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака» могут только идиоты. Всем нормальным людям откровенно всё равно, кто будет спортивным директором у красно-белых», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Также сообщалось, что в «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.