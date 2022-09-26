Губерниев отреагировал на назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака»
- РИА Новости
«На фоне того, что происходит, обсуждать назначение Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака» могут только идиоты. Всем нормальным людям откровенно всё равно, кто будет спортивным директором у красно-белых», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».
Также сообщалось, что в «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию.
Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.