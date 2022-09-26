В «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сообщил, что финансирование зимней трансферной кампании клуба будет увеличено.

«Унаследованный бюджет на 2022—2023 годы не позволяет клубу решить стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено», — цитирует Матыцына ТАСС.

Он добавил, что с приходом нового спортивного директора клуб надеется получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды.

26 сентября Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын стал председателем совета директоров «Спартака».