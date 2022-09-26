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В «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию

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Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сообщил, что финансирование зимней трансферной кампании клуба будет увеличено.
В «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию
  • РИА Новости

«Унаследованный бюджет на 2022—2023 годы не позволяет клубу решить стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено», — цитирует Матыцына ТАСС.

Он добавил, что с приходом нового спортивного директора клуб надеется получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды.

26 сентября Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын стал председателем совета директоров «Спартака».

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