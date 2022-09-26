Матыцын возглавил совет директоров «Спартака»

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын стал председателем совета директоров «Спартака».

Также в совет директоров московского клуба вошли топ-менеджеры ЛУКОЙЛа Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартака» Сергей Родионов, сообщает ТАСС.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее стало известно, сколько подарил московскому «Спартаку» бывший владелец столичной команды Федун после ухода из клуба.