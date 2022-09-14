СЭ: Федун подарил «Спартаку» 6 млрд рублей

Стало известно, сколько подарил московскому «Спартаку» бывший владелец столичной команды Леонид Федун после ухода из клуба.

Федун и Вагит Алекперов должны были получить около 6 млрд рублей по соглашению о продаже клуба, стадиона «Открытие Банк Арена» и базы в Тарасовке компании «ЛУКОЙЛ». Бывшие акционеры приняли решение оставить эти средства в «Спартаке», сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что в договор о продаже акций и инфраструктуры включен пункт, согласно которому новое руководство красно-белых может тратить эти средства.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» станет Александр Матыцын.