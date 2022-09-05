Червиченко: Матыцын — лучший выбор для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» станет первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын.

«Лучше, конечно, об этом говорить, когда станет. Но думаю, что для «Спартака» — это лучший выбор. Александр Кузьмич — человек рассудительный, спокойный и вдумчивый. Если он будет возглавлять «Спартак», то там всё будет максимально грамотно, без резких движений и максимально продуктивно и позитивно для команды», — цитирует Червиченко «Спорт день за днём».

5 сентября СМИ сообщали, что президентом «Спартака» будет Матыцын. Также отмечалось, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора «Спартака».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее агент новичка «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал дебют нападающего за московский клуб в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».