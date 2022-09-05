«Матч ТВ»: президентом «Спартака» будет Александр Матыцын

Новым президентом «Спартака» станет первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын.

По информации «Матч ТВ», Матыцын был приближен к «Спартаку» во время правления Леонида Федуна, но это никогда не афишировалось. Отмечается, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора «Спартака».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что несколько раз встречался с Федуном.