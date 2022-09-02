Романцев: отношусь к Федуну с большим уважением

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что несколько раз встречался с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Я господина Федуна видел два раза в жизни, отношусь к нему с большим уважением. Думаю, они знают, что делают. Я не знаю, почему он ушёл», — цитирует Романцева «Чемпионат».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».