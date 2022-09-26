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Кечинов: назначение Эшуорта мне непонятно

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.
Кечинов: назначение Эшуорта мне непонятно
  • РИА Новости

«Не знаю, почему «Спартак» решил взять человека с неоднозначной репутацией, — для меня это вопрос. Я вообще ничего не знаю про этого человека. Слышал, что он работал в «Ростове», но не более. В такое время назначать какого-то иностранного спортивного директора неправильно, на мой вкус», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его словам, Ребров при доверии руководства «Спартака» смог бы реализовать себя на должности спортивного директора.

«Сейчас сложно каких-то нормальных футболистов привезти из Европы, поэтому мне абсолютно непонятно это назначение», — заключил Кечинов.

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Пола Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Также сообщалось, что в «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию.

Ранее телеведущий Кирилл Клеймёнов прокомментировал своё отсутствие в новом составе совета директоров «Спартака».

 

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