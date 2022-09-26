Клеймёнов прокомментировал своё отсутствие в новом составе совета директоров «Спартака»

Телеведущий Кирилл Клеймёнов рассказал, что не знает, почему не вошел в новый состав органа управления столичного клуба.

«Не знаю. Себя в списках не ищу. Это абсолютная прерогатива руководства. Вхожу ли я в состав директоров — понятия не имею. Думаю, что нет. Предлагали ли мне остаться? Все в совете директоров написали заявления о том, что они слагают свои полномочия», — цитирует Клеймёнова Sport24.

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Пола Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун обратился к новому руководству московского клуба.