Федун пожелал удачи новому руководству «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун обратился к новому руководству московского клуба.

«Я надеюсь, что у нового совета директоров получится успешно руководить клубом. Желаю им успехов», — приводит слова Федуна ТАСС.

26 сентября первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Пола Эшуорта спортивным директором клуба.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался по поводу назначения Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».