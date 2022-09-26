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Экс-руководитель «Локомотива»: Эшуорта отовсюду выгоняли за профнепригодность

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Бывший руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался по поводу назначения британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
Экс-руководитель «Локомотива»: Эшуорта отовсюду выгоняли за профнепригодность
  • РИА Новости

«Назначение Эшуорта — сомнительное решение. Непонятно, по каким критериям он назначен. Эшуорт работал в России, Казахстане, Латвии, и отовсюду его увольняли с незамысловатым определением «профнепригоден», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Он также заявил, что человек, который работает спортивным директором в России, должен в первую очередь разбираться в отечественном и детско-юношеском футболе. По его словам, ему непонятно это решение, потому что сейчас тенденция сместится в сторону российских игроков.

«Думаю, что в руководстве «Спартака» должны объяснить решение, разложить всё по полочкам», — добавил Белоус.

26 сентября Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, что новым спортивным директором клуба должен был стать россиянин.

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