Мостовой считает, что спортивным директором «Спартака» следовало назначить россиянина

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, что новым спортивным директором клуба должен был стать россиянин.

«Можно было бы сказать, что Эшуорт окажется полезен связями с европейским рынком, но о какой Европе сейчас может идти речь?.. Нас отстранили минимум до 2024 года. Мы должны вообще забыть о Старом Свете. Конечно, в сто раз лучше было бы поставить россиянина, который разбирается во внутренних делах. Но вместо этого зовут Камоцци и Каттани. В «Спартаке» кто-то сидит и тасует людей туда-сюда, крутит-вертит ими», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что ему сложно понять решение о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».