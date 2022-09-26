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Мостовой считает, что спортивным директором «Спартака» следовало назначить россиянина

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, что новым спортивным директором клуба должен был стать россиянин.
Мостовой считает, что спортивным директором «Спартака» следовало назначить россиянина
  • РИА Новости

«Можно было бы сказать, что Эшуорт окажется полезен связями с европейским рынком, но о какой Европе сейчас может идти речь?.. Нас отстранили минимум до 2024 года. Мы должны вообще забыть о Старом Свете. Конечно, в сто раз лучше было бы поставить россиянина, который разбирается во внутренних делах. Но вместо этого зовут Камоцци и Каттани. В «Спартаке» кто-то сидит и тасует людей туда-сюда, крутит-вертит ими», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что ему сложно понять решение о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

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