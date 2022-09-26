Юран — об Эшуорте: сложно понять, чем он поможет «Спартаку»

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что ему сложно понять решение назначить британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Мне сложно рассуждать о причинах такого кадрового решения, но я не вижу в нём логики. Мне сложно понять, чем Эшуорт сейчас поможет «Спартаку». Опять же, если его позвали, значит, делают ставку на обилие контактов в Европе: с футболистами, тренерами, агентами. Это могло быть оправданно, если бы красно-белых ждал старт в Лиге чемпионов, но не сейчас. А российского рынка он не знает», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал не искать осмысленности в решении назначить Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.