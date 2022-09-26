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Юран — об Эшуорте: сложно понять, чем он поможет «Спартаку»

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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что ему сложно понять решение назначить британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
Юран — об Эшуорте: сложно понять, чем он поможет «Спартаку»
  • РИА Новости

«Мне сложно рассуждать о причинах такого кадрового решения, но я не вижу в нём логики. Мне сложно понять, чем Эшуорт сейчас поможет «Спартаку». Опять же, если его позвали, значит, делают ставку на обилие контактов в Европе: с футболистами, тренерами, агентами. Это могло быть оправданно, если бы красно-белых ждал старт в Лиге чемпионов, но не сейчас. А российского рынка он не знает», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал не искать осмысленности в решении назначить Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

 

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