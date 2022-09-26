Мостовой — о назначении Эшуорта: логика в действиях руководства «Спартака» не прослеживается давно

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал не искать осмысленности в решении назначить британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

«Назначение Эшуорта меня не удивило. Да, он работал в «Ростове» 100 лет назад. Уже несколько дней идёт его обсуждение, но я не знаю, кто это. А сейчас никто просто не понимает, зачем британца вообще взяли. К сожалению, логика в действиях руководства клуба не прослеживается уже давно. В принципе, то же самое можно сказать и о других наших коллективах. Поэтому советую не искать никакой глубокой осмысленности в данном кадровом решении», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».