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Мостовой — о назначении Эшуорта: логика в действиях руководства «Спартака» не прослеживается давно

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал не искать осмысленности в решении назначить британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
Мостовой — о назначении Эшуорта: логика в действиях руководства «Спартака» не прослеживается давно
  • РИА Новости

«Назначение Эшуорта меня не удивило. Да, он работал в «Ростове» 100 лет назад. Уже несколько дней идёт его обсуждение, но я не знаю, кто это. А сейчас никто просто не понимает, зачем британца вообще взяли. К сожалению, логика в действиях руководства клуба не прослеживается уже давно. В принципе, то же самое можно сказать и о других наших коллективах. Поэтому советую не искать никакой глубокой осмысленности в данном кадровом решении», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

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