Юран объяснил, почему назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака» ошибочно

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«У меня сразу возникает вопрос: для чего назначили человека? Каких футболистов он будет искать для команды? Если речь идёт о легионерах, то кто сейчас поедет в Россию? Я просто не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора отечественного топ-клуба. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждёт и команды в еврокубках. Тогда проще было бы поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов сейчас едет оттуда, или россиянина. Это было бы правильнее», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу назначения Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».