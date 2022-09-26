военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юран объяснил, почему назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака» ошибочно

Короткая ссылка
Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
Юран объяснил, почему назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака» ошибочно
  • РИА Новости

«У меня сразу возникает вопрос: для чего назначили человека? Каких футболистов он будет искать для команды? Если речь идёт о легионерах, то кто сейчас поедет в Россию? Я просто не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора отечественного топ-клуба. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждёт и команды в еврокубках. Тогда проще было бы поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов сейчас едет оттуда, или россиянина. Это было бы правильнее», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу назначения Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить