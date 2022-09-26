Смородская — о назначении Эшуорта: надеюсь, он знает европейский рынок
- РИА Новости
«Ничего плохого в этом не вижу. Нам закрываться совершенно не нужно. Если человек едет, это неплохо. Я не знаю, насколько он хорош и насколько знает наш рынок, но надеюсь, знает европейский рынок», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Она также отметила, что, к сожалению, пока не получится купить игроков из Европы. По её словам, назначение Эшуорта — это не плохо, другой вопрос правильно — ли это в данный момент.
26 сентября Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».
Ранее председатель совета директоров «Спартака» прокомментировал назначение Эшуорта на должность спортивного директора московского клуба.