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Смородская — о назначении Эшуорта: надеюсь, он знает европейский рынок

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу назначения британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
Смородская — о назначении Эшуорта: надеюсь, он знает европейский рынок
  • РИА Новости

«Ничего плохого в этом не вижу. Нам закрываться совершенно не нужно. Если человек едет, это неплохо. Я не знаю, насколько он хорош и насколько знает наш рынок, но надеюсь, знает европейский рынок», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Она также отметила, что, к сожалению, пока не получится купить игроков из Европы. По её словам, назначение Эшуорта — это не плохо, другой вопрос правильно — ли это в данный момент.  

26 сентября Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее председатель совета директоров «Спартака» прокомментировал назначение Эшуорта на должность спортивного директора московского клуба.

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