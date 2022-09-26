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Матыцын рассказал, почему Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака»

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Председатель совета директоров «Спартака» прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора московского клуба.
Матыцын рассказал, почему Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Обязательное качество — значительный опыт работы, профессиональное понимание футболиста, видение сильных и слабых сторон футболистов. Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне — как по зарплатам, так и по трансферной стоимости игроков», — приводит слова Матыцына ТАСС.

Он также отметил, что владение русским языком стало дополнительным преимуществом.

26 сентября Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее Матыцын сообщил, что финансирование зимней трансферной кампании «Спартака» будет увеличено.

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