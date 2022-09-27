Кантона рассказал, почему неправильно критиковать игроков, не бойкотирующих ЧМ-2022 в Катаре

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона сообщил, что не будет критиковать игроков, которые не захотят бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре.

«Не стоит разочаровываться, когда футболисты не хотят бойкотировать турнир, потому что это в первую очередь дело политиков, президентов, федераций и министров. У них есть настоящая власть, и они могут объявить чемпионату мира бойкот. Винить футболистов — это слишком просто», — приводит слова Кантона The Athletic.

Он также заявил, что скажет «браво» любому футболисту, который объявит бойкот чемпионату. По его словам, необходимо говорить о футбольных федерациях и политиках, у которых есть мощь, чтобы заявить, что они не поедут на ЧМ.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что на проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила €208 млрд.