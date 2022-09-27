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Катар потратил на проведение ЧМ-2022 €208 млрд

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На проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила €208 млрд.
Катар потратил на проведение ЧМ-2022 €208 млрд
  • AFP
  • © MUSTAFA ABUMUNES

«Сумма €208 млрд, которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара», — приводит слова директора по коммуникациям турнира Фатимы Аль-Нуайми The Sun.

Она также заявила, что большинство из этих инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики, были запланированы ещё до получения права на проведение чемпионата.

Сообщается, что из этой суммы лишь €6,75 млн были потрачены на стадионы, базы команд и места для болельщиков. В Катаре построили семь новых арен, а также модернизировали старый международный стадион «Халифа». Отмечается, что прошлый чемпионат мира в России обошёлся в €13,2 млрд.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал, как бы выступила национальная команда под руководством Валерия Карпина на ЧМ-2022, если бы не было отстранения.

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