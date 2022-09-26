Капелло рассказал, смогла бы сборная России успешно выступить на ЧМ-2022, если бы не отстранение

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал, как бы выступила национальная команда под руководством Валерия Карпина на ЧМ-2022, если бы не было отстранения.

«Смогла бы сборная России успешно выступить в Катаре, если бы не отстранение? Сборной России было бы очень непросто выступать на грядущем чемпионате мира», — цитирует Капелло Sport24.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Карпин отреагировал на информацию о возможности Арсена Захаряна сменить спортивное гражданство.