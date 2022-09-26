Карпин отреагировал на информацию о возможности Захаряна сменить спортивное гражданство

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможности полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна сменить спортивное гражданство.

«На эту тему я с ним не общался. Если надо будет, посмотрим. Каким бы талантливым ни был футболист, если он не хочет играть за Россию, разве его нужно уговаривать? Если человек в раздумьях, пускай он думает. Представьте, сегодня я уговариваю футболиста. А завтра я его не вызываю, что легко может произойти. Что тогда? Что он подумает?» — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в социальных сетях, что Захарян рассматривает возможность смены гражданства. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

Захарян является воспитанником «Динамо». В составе бело-голубых он провёл 58 матчей, забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе сборной России полузащитник сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможной смене гражданства Захаряна.